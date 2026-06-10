أورنج الأردن تحتفي بنشامى القوات المسلحة الأردنية وتؤكد اعتزازها بشراكتها الوطنية الممتدة

خبرني - إحياءً لذكرى يوم الجيش الأردني، الذي يصادف 10 حزيران، وامتداداً لفخرها بهويتها الوطنية، تؤكد أورنج الأردن عُمق شراكتها الاستراتيجية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، درع الوطن، من خلال تزويدها بحلول اتصالات وخدمات رقمية متقدمة.

وفي إطار الاحتفالات الوطنية، أطلقت الشركة عملاً فنياً أنتجته بالتعاون مع الفنان عمر العبداللات، بعنوان "الجيش ما يبوق"، تعبيراً عن التقدير والامتنان لدور نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره تحت القيادة الهاشمية.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة من العروض والمبادرات الخاصة بهذه المناسبة، تقديراً لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، شملت خصماً خاصاً على أجهزة الجيل الخامس (G5)، مع خط "حماة الوطن" المدفوع لاحقاً، إضافة إلى اشتراك مجاني للشهر الأول، ومنح قيمة إضافية بنسبة 50% على نقاط تطبيق "Max it" عند استبدالها لشراء الأجهزة الخلوية من معارض أورنج.

وعبّرت أورنج الأردن عن فخرها بالشراكة طويلة الأمد مع القوات المسلحة الأردنية، مشيرة إلى أن تعزيز هذا التعاون هو ضمن ركيزة جهودها المتواصلة والتزامها الراسخ بالمساهمة في إحداث أثر إيجابي على المجتمع، وفي إطار دورها كنموذج وطني. وانطلاقاً من شعارها "دايماً معاك"، تسعى الشركة لدعم جميع الأردنيين ومشاركتهم كافة المناسبات مع ترك بصمة حقيقية ومؤثرة كالمزوّد والشريك الرقمي الموثوق.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

للاستماع إلى العمل الفني الجديد، يرجى النقر على الرابط: https://youtu.be/UfgIsMk9PBw