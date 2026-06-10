ما العلاقة بين النوم والرغبة الجنسية؟ هذا ما يقوله العلم

خبرني - لا يسرق السهر الطويل ساعات الراحة فقط، بل يربك إيقاع الجسم كله. فحين يضطرب النوم، تتأثر الهرمونات والمزاج والطاقة، ويصبح الجهاز العصبي أكثر حساسية للضغوط اليومية. عندها قد تتحول مواقف بسيطة بين الزوجين إلى انفعال أو سوء فهم، لا لأن العلاقة مضطربة بالضرورة، بل لأن الجسد والعقل لم يحصلا على ما يكفي من الراحة.

في هذا السياق، يوضح الطبيب الصيدلي بمستشفى الجفيري للتشخيص والعلاج الدكتور مصطفى جودة أن قلة النوم قد تؤثر في التوازن الهرموني، ومنه هرمون التستوستيرون المرتبط بالرغبة لدى الرجل والمرأة. فالنوم العميق يساعد على رفع مستوى هذا الهرمون، بينما قد يؤدي اضطراب النوم إلى انخفاضه، خصوصا لدى من يعانون مشكلات هرمونية سابقة.

ولا يتوقف الأمر عند التستوستيرون، إذ قد يؤدي السهر إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يفترض أن ينخفض ليلا. ومع بقائه مرتفعا، قد تتراجع الرغبة وتتأثر نواقل عصبية مرتبطة بالمزاج والشعور بالارتياح، مثل الدوبامين والسيروتونين، فتظهر المشكلة في صورة فتور عاطفي أو جنسي أو توتر داخل العلاقة.

مزاج مرهق وحوار أكثر توترا

ومن الهرمونات إلى المزاج، تظهر حلقة أخرى لا تقل أهمية. فالباحث والاستشاري النفسي والاجتماعي محمد كمال يرى أن قلة النوم تمثل ضغطا مباشرا على الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى ضعف التركيز وزيادة العصبية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر ميلا إلى الانفعال. ومع الإرهاق، يصبح الإنسان أقل قدرة على التحمل وأكثر استعدادا لتفسير المواقف اليومية بحدة.

وتنسجم هذه الرؤية مع دراسة مرجعية منشورة في قاعدة ببمد سنترال (PubMed Central) التابعة للمركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية بعنوان "دور النوم وآثار فقدانه على الأداء المعرفي والسلوك أثناء اليقظة"، إذ تشير إلى أن فقدان النوم يؤثر في الانتباه واليقظة والأداء المعرفي والسلوك خلال النهار. وفي الحياة الزوجية، قد تعني ليلة سيئة من النوم حوارا أكثر توترا، ورد فعل أسرع، وقدرة أقل على الاحتواء.

النوم الكثير ليس راحة دائما

لكن الحل لا يكون بالنوم الطويل بلا حدود. فطبيب المسالك البولية الدكتور أنور النادر ينبه إلى أن الإفراط في النوم ليس مؤشرا صحيا دائما، وقد يكون مرتبطا بمشكلات نفسية أو صحية، من بينها الاكتئاب، الذي قد يظهر في صورة أرق أو نوم زائد. ويذهب محمد كمال إلى المعنى نفسه، إذ يرى أن النوم المفرط قد يزيد الشعور بالعزلة والوحدة وفقدان الأمل.

لذلك تبدو المعادلة الأقرب للتوازن هي النوم بين 7 و9 ساعات يوميا، مع اعتبار نحو 7 ساعات مدة مناسبة لكثير من الأشخاص، بحسب الدكتور أنور، بشرط ألا يكون التركيز على العدد وحده. فجودة النوم ومراحله العميقة هي التي تمنح الجهاز العصبي فرصة حقيقية لإعادة التوازن.

بعد العلاقة.. لماذا يأتي النعاس؟

ويظهر أثر العلاقة الزوجية نفسها في النوم من زاوية مختلفة. فبعد العلاقة، يشعر كثيرون بالهدوء أو النعاس، وهو ما يفسره الدكتور أنور بأن العلاقة غالبا تحدث ليلا، حين يكون الجسم مهيأ للنوم، كما أن التوتر الذي قد يسبقها يزول بعدها، فيحدث استرخاء عضلي ونفسي إلى جانب المجهود البدني.

وتدعم ذلك دراسة حديثة نشرتها دورية سليب هيلث (Sleep Health)، إذ وجدت أن النشاط الجنسي قبل النوم ارتبط بتحسن كفاءة النوم وتقليل فترات الاستيقاظ بعده. كما أشارت إلى أن النوم بجوار الشريك قد يكون له أثر مستقل، فقد زادت مدة تزامن مرحلة نوم حركة العين السريعة (آر إي إم) بين الشريكين عندما ناما معا، سواء حدث نشاط جنسي أم لم يحدث. وهذا يعني أن القرب الجسدي والشعور بالأمان قد ينعكسان على نمط النوم، حتى خارج العلاقة الجنسية المباشرة.

تنظيم اليوم قبل تنظيم السرير

ومن هنا لا يبدأ تحسين النوم من السرير فقط، بل من اليوم كله. فمحمد كمال يربط النوم المنتظم بعلاقات أسرية أكثر هدوءا، لأن الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر يمنحان الجهاز العصبي فرصة للراحة، ويجعلان المزاج أكثر اتزانا. كما أن تنظيم اليوم بين العمل أو الدراسة والراحة والأنشطة الأسرية يقلل الفراغ والتوتر والإفراط في استخدام الهاتف ومواقع التواصل.

وتبدو التفاصيل الصغيرة هنا مؤثرة: وقت هادئ مع شريك الحياة، حديث بلا هاتف، جلوس مع الأبناء، أو خروج بسيط يعيد الدفء إلى العلاقة. هذه الأمور لا تعالج اضطراب النوم وحدها، لكنها تخلق بيئة أقل توترا وأكثر قابلية للراحة والتواصل.



السبب قبل الدواء

وعندما تظهر مشكلات الرغبة أو الأداء الجنسي، يصبح السؤال عن السبب أهم من البحث السريع عن الدواء، وعن هذا يقول الدكتور مصطفى جودة إن ضعف الانتصاب أو سرعة القذف قد يرتبطان بعوامل نفسية أو جسدية أو بنمط الحياة، ومنها قلة النوم والتوتر.

وقد تكون سرعة القذف مشكلة مستقلة، أو مرتبطة بضعف الانتصاب، أو مؤشرا إلى اضطراب الغدة الدرقية أو التهاب البروستاتا، بينما قد يرتبط ضعف الانتصاب بضعف تدفق الدم أو مشكلات الشرايين.

أما الأدوية، فرغم أهميتها في حالات كثيرة، فإن استخدامها يحتاج إلى تقييم. فأدوية ضعف الانتصاب تؤخذ غالبا قبل العلاقة بساعة أو ساعتين بحسب النوع، وقد يمتد مفعول بعضها إلى نحو 36 ساعة، بينما يستمر مفعول أنواع أخرى قرابة 4 ساعات.

كما أن بعض أدوية سرعة القذف ينتمي في الأصل إلى عائلة مضادات الاكتائاب، ومن بينها الدابوكستين، الذي يستخدم في عدد من الدول لقصر مدة بقائه في الجسم نسبيا مقارنة ببعض الأدوية الأطول مفعولا.

متى تتحول الأدوية إلى خطر؟

وتصبح المسألة أكثر خطورة عند وجود أدوية للقلب. فالجمع بين أدوية ضعف الانتصاب وأدوية النترات مثل النيتروغليسرين أو الآيزوسوربيد قد يسبب هبوطا خطيرا في ضغط الدم.



وبحسب مقالة توعوية لمؤسسة القلب البريطانية، فإن الجمع بين النترات مثل جي تي إن (GTN) ومثبطات بي دي إي 5 (PDE5) مثل السيلدينافيل "فياغرا" والتادالافيل "سياليس"، قد يؤدي إلى هبوط شديد في ضغط الدم.

الحجامة خيار مساعد

وفي مسار العلاجات المساعدة، يرى الطبيب العام واختصاصي الحجامة في مركز إيليت الطبي الدكتور مصطفى عدوس أن التوتر واضطرابات النوم يعملان كحلقة مفرغة؛ فنقص النوم يرفع الكورتيزول ويربك الساعة البيولوجية ويؤثر في الطاقة والمزاج.

وقد تساعد بعض العلاجات التكميلية مثل الحجامة في دعم الاسترخاء، عبر تنشيط الدورة الدموية وتقليل المؤشرات الالتهابية وتحفيز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي المسؤول عن الهدوء.

لكن الحجامة تبقى خيارا تكميليا لا بديلا عن التشخيص والعلاج الطبي، خصوصا إذا كانت اضطرابات النوم أو مشكلات العلاقة متكررة أو مصحوبة بأعراض نفسية أو جسدية واضحة.

النوم الجيد بداية العلاج

لا تنفصل العلاقة الزوجية عن إيقاع الحياة اليومي. فالنوم المنتظم، وتقليل السهر، والابتعاد عن الهاتف قبل النوم، وتنظيم اليوم، وتخصيص وقت هادئ للشريك، كلها خطوات قد تعيد للجسم والمزاج توازنهما.

وعندما تستمر المشكلة، يصبح تقييم الطبيب ضروريا لفهم السبب الحقيقي، بدلا من استخدام أدوية قد لا تعالج أصل الخلل، أو قد تتحول إلى خطر عند استعمالها دون إشراف.