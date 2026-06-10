حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، من أن جيرانها في الخليج يتحملون "مسؤولية قانونية وأخلاقية" لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية، في ظل تبادل طهران وواشنطن للهجمات.

وأكدت الوزارة في بيان "المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع دول المنطقة (وبخاصة تلك الواقعة على طول السواحل الجنوبية للخليج) لمنع الجيش الأمريكي وإسرائيل من استخدام أراضيها أو منشآتها للتخطيط لأعمال عدائية ضد إيران أو تنظيمها أو تنفيذها أو دعمها".

وكانت إيران أعلنت استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات التابعة لها ‏بدأت في شن ما وصفته بـ "ضربات للدفاع عن النفس" ضد إيران، بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيرة.

وذكر في بيان له: "شن النظام الأمريكي المثير للحروب، في الساعات الأولى من فجر اليوم وبذرائع واهية، هجمات على عدة نقاط في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه تابعين للمدينة".

وأورد بيان صدر عن القوات المسلحة الأردنية أن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء"، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونفذ الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جوية ضد إيران الأربعاء، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تأتي ردّاً على إسقاط إيران لمروحية أباتشي عسكرية تابعة لقواته قبل يوم، واعتبرت القيادة الأمريكية أن الهجمات تُعد "ردّاً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر".

تصعيد ميداني واسع في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان اليوم تصعيداً ميدانياً ملحوظاً تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وإنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي إلى عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع إعلان "حزب الله" تنفيذ عمليات استهداف لمواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية.