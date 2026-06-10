وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طيردبا، ما أدى إلى سقوط قتيل، وفق المعطيات الأولية.

وفي سياق متصل، تعرضت سيارة للاستهداف في بلدة الدوير، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات صباحية على بلدتي كفررمان والنبطية الفوقا.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان بلدتي الغسانية وحومين الفوقا، داعياً إياهم إلى إخلاء مناطق محددة، بعد دقائق من إنذار مماثل وُجه إلى سكان بلدة الأنصارية.

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في منطقتي القنطرة والبياضة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن خلال ساعات الليل غارات على بلدتي كفردونين وبنعفول، تزامناً مع قصف مدفعي طال منطقتي سحمر ويحمر، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر العسكري وتبادل القصف بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.