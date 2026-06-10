أسطورة إنجلترا وأرسنال يهاجم تنظيم كأس العالم في أمريكا

خبرني - هاجم نجم منتخب إنجلترا وأرسنال السابق إيان رايت، مساء الثلاثاء، التنظيم الأمريكي لبطولة كأس العالم عام 2026، واصفا إياها بـ"مونديال الفوضى".

وجاءت انتقادات رايت، التي نشرها في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ردا على الأنباء المتواترة بشأن منع السلطات الأمريكية لعدد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين من دخول البلاد، وآخرهم الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن.

وأعرب رايت عن صدمته من الإجراءات قائلا: "في كل بضع ساعات تخرج علينا قصة جديدة، والآن طال الأمر الحكام".

وأضاف أن الأمر "مؤسف ومحزن" خصوصا في ظل التكاليف الباهظة التي يتكبدها المشجعون، من أسعار التذاكر والإقامة والنقل التي وصفها بـ"الفلكية".

تساءل النجم الإنجليزي عن ازدواجية المعايير الإعلامية، مقارنا "الصمت المريب" الحالي بالهجوم الإعلامي الشرس الذي تعرضت له قطر خلال استضافتها لمونديال عام 2022.

وقال مستنكرا "أين هذا من الهجوم والتشهير الشرس الذي تعرضت له قطر سابقا؟ هل هذه هي روح كرة القدم حقا؟"

ورأى رايت أن المنتخب الذي سيتوج باللقب سيكون عليه أولا عبور "فوضى عارمة وشديدة".

واختتم حديثه بإبداء تعاطفه مع الجماهير الأمريكية، التي وصف موقفها بـ"المحرج للغاية" بسبب تصرفات سلطات بلادهم.

ويعد إيان رايت أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية ونادي أرسنال، إذ سطر مسيرة ذهبية في التسعينيات، وأصبح الهداف التاريخي لأرسنال قبل أن يحطم تييري هنري هذا الرقم لاحقا.

كما حقق ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك في 213 مباراة بالدوري الممتاز، سجل فيها 113 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي, مثل منتخب إنجلترا الأول في 33 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، رغم أن الإصابات حرمته من خوض نهائيات كأس العالم.

وبعد اعتزاله اللعب عام 2000، تحول رايت إلى أحد أشهر وأبرز المحللين الرياضيين في شبكات الإعلام البريطانية والعالمية.

لم يكن رايت بعيدا عن قضايا العنصرية، إذ واجهها في الملاعب وغرف تبديل الملابس، وأدانها علنا، مستغلا منصته للدفاع عن اللاعبين ذوي البشرة السمراء والمطالبة بمحاسبة المسيئين.