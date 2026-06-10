ثمانية منتخبات فقط نجحت في نيل مجد إحراز لقب كأس العالم في 22 بطولة تضمنت أحداثاً وقصصاً تعبر عنها لغة الأرقام.

توثق هذه الأرقام لحظات الخيبة والإنجاز والأسبقية، وتحكي قصصاً مونديالية شغف بها محبو كرة القدم ومناصرو المنتخبات واللاعبين.

من أسرع هدف إلى المخضرمين أصحاب السن الأكبر، والأبطال الأكثر تتويجاً وتهديفاً، أرقام تروي جانباً من حكاية 92 سنة من المونديال.

لا تزال البرازيل تفخر بكونها أكثر المنتخبات حصداً لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، والأكثر فوزاً بالنسخة السابقة من الكأس المعروفة بـ"كأس جول ريميه" (3 مرات).

ويعد منتخبا ألمانيا والأرجنتين الأكثر فوزاً بالكأس الجديدة (3 مرات).

ويعد منتخب ألمانيا الأكثر وصولاً لنهائي كأس العالم (8 مرات).

والملك البرازيلي "بيليه" هو الأكثر فوزاً بالمونديال (3 مرات)، والبرازيلي كافو هو الأكثر مشاركة في النهائي (3 مرات).

لاعب منتخب أيرلندا الشمالية نورمان وايتسايد يعد أصغر لاعب في تاريخ المونديال، حيث شارك في مونديال 1982 أمام يوغوسلافيا، بعمر 17 عاماً و41 يوماً.

أما اللاعب الأكبر في كأس العالم هو المصري عصام الحضري، عندما شارك أمام السعودية في مونديال 2018، بعمر 45 عاماً و 161 يوماً.

لم يكتف الحضري الملقب بـ"السد العالي" بذلك، بل أصبح أكبر حارس مرمى يصد ركلة جزاء في المونديال، وأول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم.

ويعد البرازيلي بيليه أصغر لاعب يسجل هدفاً، حيث كان عمره 17 عاماً و239 يوماً، في مونديال 1958، أما الأكبر فهو الكاميروني روجيه ميلا في مونديال 1994 بعمر 42 سنة و39 يوماً.

المدرب الأرجنتيني خوان خوسيه تراموتولا حقق رقماً قياسياً من البطولة الأولى، ولا يزال صامداً حتى الآن، حيث كان أصغر مدرب بعمر 27 عاماً و267 يوماً عندما شارك في تدريب الأرجنتين في مونديال 1930.

أما المدرب الأكبر هو الألماني أوتو ريهاغل مدرب اليونان في مونديال 2019 بعمر 72 عاماً و317 يوماً، وهذا الرقم مرشح للكسر في مونديال 2026 عندما يشارك التشيكي ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب بلاده، بعمر 74 عاماً.

الإيطالي دينو زوف هو أكبر من حمل كأس العالم في مونديال 1982 بعمر 40 عاماً و133 يوماً، أما الأصغر فهو بيليه بعمر 17 عاماً و249 يوماً.

الأسرع

في مونديال 2002، سجل التركي هاكان شوكور أسرع هدف مونديالي بعد 11 ثانية في مرمى كوريا الجنوبية.

وسجل الهولندي يوهان نيسكينز أسرع هدف في نهائي كأس العالم بعد مرور 90 ثانية في مرمى ألمانيا الغربية في نهائي 1974.

الأهداف

الألماني ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي في المونديال برصيد 16 هدفاً، لكن رقمه قد يتحطم في مونديال 2026 من المطاردين ليونيل ميسي وكيليان مبابي.