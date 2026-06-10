أما على صعيد البطاقات الصفراء، فكانت مباراة هولندا والأرجنتين في مونديال 2022، بعد أن أشهر الإسباني ماتيو لاهوز 18 بطاقة صفراء.

وتعد البرازيل الأكثر تلقياً للبطاقات الحمراء (11 بطاقة)، والأرجنتين الأكثر تلقياً للبطاقات الصفراء (129 بطاقة).