جامعة الزيتونة الأردنية تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لطلبة الصيدلة

خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية ورشة عمل متخصصة بعنوان "The Future Pharmacist: Social Intelligence and AI Skills"، بمشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المهارات المهنية والبحثية لدى الطلبة وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع الصحي، بحضور نائب عميد الكلية الدكتور محمد الوحش.

واشتملت الورشة على جلستين علميتين تناولتا أهمية التكامل بين المهارات الاجتماعية والتقنيات الحديثة في بناء شخصية الصيدلاني المستقبلي.

ففي الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "Social Intelligence for Future Pharmacists"، استعرض الدكتور الصيدلاني حازم العمايرة أهمية الذكاء الاجتماعي في ممارسة مهنة الصيدلة، مؤكداً دور الصيدلاني بوصفه قائداً في التواصل الفعّال مع المرضى وأفراد الفريق الصحي. كما تناول أساليب بناء الثقة وتعزيز التعاطف وإدارة المواقف المهنية المختلفة بمهارات تواصل متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

أما الجلسة الثانية، بعنوان "Hands-on AI Tools for Pharmacy Students"، فقد قدمها الدكتور الصيدلاني حسن العبسي، حيث تضمنت تدريباً عملياً على عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وبيّن آليات توظيفها في البحث العلمي وتحليل البيانات وتطوير الممارسة الصيدلانية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وأكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان أن الكلية تحرص على تنظيم الأنشطة العلمية النوعية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات الطلبة الشخصية والمهنية، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وأعرب عن اعتزازه بمستوى التفاعل والمشاركة الذي شهده اللقاء، مشيداً بحرص الطلبة على الاستفادة من الفرص التدريبية التي تعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تنفذها كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية بهدف إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والتقنية والإنسانية اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية في مهنة الصيدلة، وتعزيز قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع والقطاع الصحي.