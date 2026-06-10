جامعة الزيتونة الأردنية تحصد المركز الثاني في جائزة انطلق الوطنية بمشروع مبتكر لتأهيل محطة ضخ سد وادي العرب

حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا وطنيًا متميزًا بحصول مشروع "إعادة تأهيل محطة ضخ سد وادي العرب"، الذي أعدّه الطالبان صافي شوقي خليل أبو لبن وسجود سميح محمد المغري، بإشراف الدكتور محمود زيدان والدكتور يزن الشمايلة، على المركز الثاني في جائزة "انطلق" لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية ضمن مجال تقنيات المياه، والتي ينظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بمشاركة واسعة من الجامعات والكليات الأردنية.

وجرى تكريم المشروع خلال معرض المشاريع الفائزة الذي افتتحه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، فيما رعى حفل توزيع الجوائز وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بحضور مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي، ونائب عميد البحث العلمي والابتكار في الجامعة الدكتور براء شواقفة، ومدير مركز الريادة والابتكار الدكتور بلال الوادي، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمهتمين بقطاع الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أعرب عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور يوسف جرادات عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جودة العملية التعليمية في الكلية وكفاءة طلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المعرفة الهندسية والتطبيق العملي في معالجة التحديات الوطنية المرتبطة بقطاع المياه.

وأوضح جرادات أن المشروع يجمع بين التصميم الهندسي وأنظمة التحكم الكهربائي والنمذجة الرقمية وتقنيات المراقبة الذكية، بما ينسجم مع توجه الكلية نحو التعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات سوق العمل، مبينًا أنه يقدم نموذجًا هندسيًا متطورًا لتحديث البنية التشغيلية لمحطة ضخ سد وادي العرب من خلال توظيف أنظمة التحكم الذكي وتقنيات المراقبة عن بعد وأنظمة SCADA السحابية والربط الرقمي عبر Node-RED، الأمر الذي يتيح متابعة أداء المضخات لحظيًا، وتحليل بيانات التشغيل، وتقليل الأعطال المفاجئة، ودعم الصيانة التنبؤية، ورفع كفاءة الاعتمادية التشغيلية للمحطة.

بدوره، أكد مدير مركز الريادة والابتكار الدكتور بلال الوادي أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية المؤسسية التي تنتهجها جامعة الزيتونة الأردنية في دعم الابتكار وتحويل مشاريع التخرج إلى حلول تطبيقية وريادية قادرة على معالجة التحديات الوطنية، مشيرًا إلى الدور الذي يؤديه المركز في اكتشاف المشاريع الواعدة وتأهيل الطلبة للمشاركة في الجوائز والمسابقات المحلية والدولية من خلال التدريب والتوجيه وتطوير النماذج الابتكارية وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن المشروع الفائز يمثل نموذجًا متقدمًا لقدرة طلبة الجامعة على توظيف المعرفة الهندسية لخدمة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المياه والطاقة والبنية التحتية الذكية، بما يعزز حضور الجامعة في منظومة الابتكار الوطنية.

وأوضح مشرفا المشروع الدكتور محمود زيدان والدكتور يزن الشمايلة أن فكرة المشروع انطلقت من الحاجة إلى تطوير آليات تشغيل ومراقبة محطة الضخ عبر بناء نموذج ذكي يتيح التحكم المركزي بالمضخات ومتابعة حالتها التشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والسلامة وتقليل التوقفات غير المخططة.

وأضافا أن الفريق الذي نفذ المشروع نجح في تطوير نموذج تطبيقي يجمع بين أنظمة PLC وSCADA وتقنيات الاتصال السحابي، بما يعزز كفاءة إدارة محطات الضخ ويربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات قطاع المياه في الأردن.

كما ثمّن المشرفان الدعم والتسهيلات التي قدمتها سلطة وادي الأردن، ممثلة بأمينها العام المهندس هشام هلال الحيصة، ومساعد الأغوار الشمالية المهندس فيصل الفقير، ومدير سد وادي العرب المهندس أحمد محمد الشايب، والتي أسهمت في إنجاز المشروع وتعزيز قيمته التطبيقية وربطه بالواقع التشغيلي لمحطات الضخ.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي تواصل جامعة الزيتونة الأردنية ترسيخها في مجالات الريادة والابتكار والتعليم التطبيقي، من خلال دعم المشاريع الطلابية القادرة على التحول إلى حلول واقعية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، وتعزيز قدرة طلبتها على المنافسة في المحافل الوطنية وتقديم ابتكارات تخدم الأولويات التنموية للمملكة.