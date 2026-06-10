جامعة الزيتونة تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش

خبرني - يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، ورئيس وأعضاء هيئة المديريـن، ورئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وعيد الجيش.

وإذ نشارك أبناء الوطن العزيز هذه المناسبات الوطنية الغالية، فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الإنجاز والعطاء التي يقودها جلالته بحكمة واقتدار، وجهود قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية الباسلة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وكل عام والوطن وقائده بألف خير.