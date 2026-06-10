دعم كندي للحكم الصومالي عمر أرتان بعد استبعاده من مونديال 2026

خبرني - أعلن رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية ديفيد إيبي دعمه للحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان مؤكدا أن المقاطعة ترحب باستضافته ومنحه فرصة العمل خلال منافسات مونديال 2026.

وجاء الموقف الكندي بعد أيام من منع الحكم الدولي أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في البطولة.

وأكد إيبي أن مدينة فانكوفر، إحدى المدن المستضيفة للمونديال، كانت ستكون مستعدة لاستقبال الحكم الصومالي وتمكينه من أداء مهامه.

وفي المقابل، عبر أرتان عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والشعب الصومالي، مؤكدا في تصريحات أدلى بها خلال توقفه في إسطنبول قبل عودته إلى بلاده أنه يحتفظ بروح معنوية مرتفعة رغم خيبة الأمل التي تعرض لها.

وكان الحكم الصومالي يستعد لكتابة صفحة تاريخية باعتباره أول حكم من بلاده يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، قبل أن تنهي إجراءات الهجرة الأمريكية هذا الحلم.

كما أكدت السلطات الصومالية أنها أجرت اتصالات مع الجهات الأمريكية ومع فيفا لمحاولة إيجاد حل يسمح له بالمشاركة، لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح.

ورغم الدعم الكندي، فإن لوائح البطولة تجعل مشاركة أرتان مستحيلة في الوقت الحالي، إذ يطلب من جميع الحكام المعتمدين الإقامة في المعسكر المركزي الذي أنشأته لجنة الحكام التابعة لفيفا داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن عدم تمكنه من دخول الأراضي الأمريكية يمنعه تلقائيا من إدارة المباريات في كندا والمكسيك أيضا.

وتعد الصومال واحدة من نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة في إطار حملة إدارة ترامب ضد الهجرة.

وأثارت القضية تعاطفا واسعا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية والدولية، خاصة أن أرتان يعد من أبرز حكام القارة، بعدما توج بجائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025.