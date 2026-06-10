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الخدمات الطبية الملكية تعالج 5 ملايين مراجع خلال 2025

  • 10 حزيران 2026
  • 11:57
الخدمات الطبية الملكية تعالج 5 ملايين مراجع خلال 2025

خبرني - قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، إن الخدمات الطبية الملكية عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال عام 2025، بما يمثل نحو 38% من سكان المملكة، مؤكدا أن خدماتها لا تقتصر على العسكريين وعائلاتهم بل تشمل مختلف فئات المجتمع الأردني.

وأضاف الحموري، أن الخدمات الطبية الملكية تضم حاليا 17 مستشفى إلى جانب مراكز تخصصية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة شهدت تطورا كبيرا منذ تأسيسها عام 1941، وتسارع هذا التطور خلال العقود الأخيرة من خلال التوسع في البنية التحتية والخدمات الطبية المتخصصة.

وأوضح أن الخدمات الطبية أدخلت عددا من التقنيات العلاجية الحديثة، من أبرزها العلاج بالخلايا التائية لمرضى السرطان الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية، مبينا أن نسبة نجاح هذه التقنية تجاوزت 90% وأسهمت في شفاء حالات كانت توصف سابقا بأنها ميؤوس منها.

وأشار إلى نجاح الخدمات الطبية في علاج مرضى التصلب اللويحي من خلال زراعة نخاع العظم من المريض نفسه، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة لعلاج الصرع والباركنسون، وتطوير إجراءات تغيير الصمام الأبهري وزراعة منظمات ضربات القلب عبر القسطرة وبالتخدير الموضعي.

وقال الحموري إن الخدمات الطبية وسعت كذلك برامج زراعة الأعضاء، بما يشمل زراعة الكبد للأطفال والبالغين، وزراعة الكلى ونخاع العظم والقرنيات، لافتا إلى نجاح عملية زراعة قرنية لمريضة تبلغ من العمر 104 أعوام.

وأكد الحموري أن الخدمات الطبية الملكية تواصل تقديم الرعاية الطبية في فلسطين عبر مستشفياتها الميدانية، مبينا أن مستشفى خان يونس استقبل أكثر من 760 ألف مريض، فيما جرى تركيب أكثر من ألف طرف صناعي لمبتوري الأطراف في غزة، مع تقديم برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين.

وكشف الحموري عن مشاريع تطويرية قيد التنفيذ، تشمل إنشاء مستشفى الأميرة منى للنسائية والتوليد داخل المدينة الطبية، واستحداث مراكز تخصصية جديدة للعيون والجلدية والأذن، إلى جانب استكمال تجهيز مستشفى معان والتوسع في عدد من المستشفيات بالمحافظات.

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