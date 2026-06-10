المياه تزيل اعتداءات على خطوط الشرب على الطريق الصحراوي في القطرانة

خبرني - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انها واصلت تنفيذ حملتها على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة بمرافقة شركة مياه العقبة و مديرية الامن العام / مركز امن القطرانة امس الثلاثاء لازالة الاعتداءات المتكررة على الخطوط الرئيسية المزود لمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي حيث تم ضبط خزانات و مرشات و اعتداء على خطوط المياه على جنبات الطريق وازالتها .

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .