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الاربعاء: 10 حزيران 2026
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البنك المركزي الأردني يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار

  • 10 حزيران 2026
  • 11:45
البنك المركزي الأردني يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار

خبرني - يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار الخامس والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 حزيران 2041، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 حزيران 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

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