مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن

خبرني - أدانت مصر بأشد العبارات اليوم الأربعاء الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

كما شددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن "التقييم الأولي يشير إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض كل الصواريخ الباليستية والمسيرات التي أطلقها الإيرانيون، والتي كانت تستهدف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن".

في وقت سابق، كان الصحفي "باراك رافيد" من موقع "أكسيوس" قد أفاد، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن طهران أطلقت "أربعة صواريخ باليستية على الأقل"، و"عدة طائرات مسيرة" تجاه هذه القواعد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن فجر اليوم ردا على الهجمات الأمريكية على إيران.