كاظم الساهر يكشف لأول مرة لقاءه فيروز.. خرجت متأذياً

خبرني - كشف المطرب والملحن العراقي الشهير كاظم الساهر عن لقائه فيروز لأول مرة قبل سنوات، مؤكداً أنه خرج متأذياً بعد هذا اللقاء الذي جمعه بـ"سفيرة لبنان إلى النجوم" كما تلقب.

وقال الساهر في مقابلة مع بودكاست "إي بي توكس" إن محبته الكبيرة للسيدة فيروز، وعشقه لأغانيها دفعاه لزيارتها، إلا أنه أكد أنه خرج بمشاعر حزينة، بعدما أدرك كمية القيود التي تحيط بحياة الفنانين.



كما أردف قائلا إنه أدرك أن "الفنان حبيس شهرته ولا يستطيع ممارسة حياته براحة". وأضاف "لقد خرجت متأذيا وشعرت بأنها لم تعش حياة طبيعية كبقية البشر".

سبب عدم ارتباطه

إلى ذلك، تطرق صاحب "زيديني عشقاً" إلى علاقته بأم أولادها الراحلة، كاشفاً أنه لا يزال يشعر بالذنب بسبب مسؤوليته عن فشل زواجهما، ما منعه من الارتباط مجدداً.

كذلك أكد الساهر "حبه الذي لا يوصف" لبلده العراق، مشدداً على أن أثره موجود في ثنايا كل أعماله الفنية، بين طيات كل أغنية ولحن ألفه على مدى سنوات.



يذكر أن "قيصر الأغنية العربية" كما يلقب وُلد في 12 سبتمبر 1957 في مدينة الموصل. وبدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بقدرته على تلحين أغانيه بنفسه، إضافة إلى اختياره قصائد شعرية لكبار الشعراء مثل نزار قباني وتحويلها إلى أغنيات ناجحة.

كما يُعد من أبرز الفنانين في العالم العربي، وقد تميز بأسلوبه الرومانسي وحضوره الراقي في عدد كبير من المهرجانات العربية.