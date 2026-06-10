العلوم الطبية في عمّان الأهلية تنشر بحثين علميين في مجلات عالمية مرموقة حول السمع وصحة الأذن

خبرني - في إطار حرصها المستمر على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز أثره في خدمة المجتمع، حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا بحثيًا جديدًا من خلال نشر بحثين علميين لأعضاء من كلية العلوم الطبية المساندة في مجلات علمية عالمية مرموقة، تناولَا موضوعات مهمة تتعلق بمستوى الوعي بفقدان السمع وصحة الأذن لدى البالغين في الأردن، ووعي طلبة العلوم الصحية بالأسباب الرئيسية لفقدان السمع لدى الأطفال.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لدور جامعة عمّان الأهلية في دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالقضايا الصحية ذات الأولوية المجتمعية، وحرصها على تشجيع النشر العلمي في مجلات دولية رصينة، بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

وتناولت الدراسة الأولى مستوى الوعي بفقدان السمع وصحة الأذن لدى البالغين في الأردن، حيث شملت عينة من البالغين من مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المشاركين يمتلكون مستوى جيدًا من الوعي العام بصحة السمع والأذن، إلا أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة، خاصة فيما يتعلق بأسباب فقدان السمع، وطرق تنظيف الأذن، وأهمية طلب الاستشارة الطبية عند حدوث مشكلات سمعية مفاجئة.

أما الدراسة الثانية فقد ركزت على تقييم معرفة وتصورات طلبة الجامعات في الأردن حول فقدان السمع لدى الأطفال، ولا سيما بين طلبة التخصصات الصحية.

وأظهرت النتائج أن الطلبة يدركون أهمية الفحص المبكر والتدخل العلاجي، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى تعزيز المعرفة السريرية لديهم حول عوامل الخطورة والأسباب الطبية لفقدان السمع عند الأطفال، مثل الالتهابات داخل الرحم، واليرقان الوليدي، والتهاب السحايا، ونقص الأكسجين عند الولادة، وبعض الأدوية المؤثرة في السمع.

وتبرز أهمية هاتين الدراستين في تسليط الضوء على قضايا صحية قد لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم تأثيراتها بعيدة المدى على النمو اللغوي والنطقي، والتحصيل الأكاديمي، والصحة النفسية والاجتماعية، وجودة الحياة لدى الأطفال والبالغين.

كما توفر نتائج الدراستين قاعدة علمية يمكن الاستفادة منها في تصميم برامج توعوية وتدريبية موجهة للمجتمع وطلبة التخصصات الصحية، بما يسهم في تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر والتدخل العلاجي المبني على الأدلة.

وفي هذا السياق، يبرز دور مركز السمع والنطق في جامعة عمّان الأهلية كأحد النماذج التطبيقية المهمة في ربط البحث العلمي بخدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمات متخصصة في مجالات السمع والنطق، وتعزيز الوعي المجتمعي بصحة السمع والأذن، والمساهمة في الكشف المبكر عن اضطرابات السمع والتواصل.

ويشكل المركز بيئة تدريبية وعلمية تتيح للطلبة تطبيق معارفهم النظرية في مواقف عملية، وتطوير قدراتهم على استخدام العلم والبحث العلمي في فهم احتياجات المجتمع وتقديم حلول صحية مبنية على الأدلة.

ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمّان الأهلية في دعم البحث العلمي التطبيقي، وإنتاج معرفة علمية تسهم في خدمة المجتمع ومعالجة قضايا صحية واقعية. مما يؤكد تميز الكوادر الأكاديمية في الكلية، وقدرتها على تنفيذ أبحاث ذات أثر علمي ومجتمعي، وبناء شراكات بحثية محلية ودولية فاعلة.

وشارك في إعداد هاتين الدراستين كل من الأستاذ الدكتور يزن قموه من قسم علم البصريات، والمدرسة ليلى قنواتي، والمدرسة راما الأسير من قسم السمع والنطق في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمّان الأهلية، وبالتعاون مع الدكتورة ريمان مرزوقة من جامعة ولاية كاليفورنيا – فولرتون، في نموذج يعكس أهمية التكامل الأكاديمي والتعاون الدولي في تطوير البحث العلمي في مجالات السمع والنطق وصحة الأذن.

للاطلاع على البحثين:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0316622

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0046-1818564