الدكتور نضال حسين يحصد جائزة جامعة البترا للباحث المتميز للعام 2026

خبرني - حصل الدكتور نضال حسين من كلية الهندسة من جامعة البترا على جائزة الباحث المتميز للعام 2026، التي تمنحها الجامعة سنويًا لأعضاء هيئة التدريس أصحاب الحضور البحثي المميز في تخصصاتهم. وتأتي الجائزة، التي تشرف عليها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا برعاية ودعم من الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، في إطار سياسة جامعة البترا الداعمة للبحث العلمي وربط مخرجاته بحاجات القطاعين الأكاديمي والصناعي.

جاء الفوز تقديرًا لإنتاج الدكتور حسين العلمي في هندسة المياه والبيئة، وإدارة الموارد المائية وجودتها، والاستدامة والتطوير الصناعي، وما نشره من أبحاث في مجلات دولية محكمة ومؤتمرات محلية ودولية في هذه المجالات وصلت لما يقارب الأربعين بحثا محكما.

ويحمل الدكتور حسين درجة الدكتوراه في هندسة البيئة من جامعة وندسور الكندية، وتمتد خبرته الأكاديمية والمهنية لأكثر من عشرين عامًا. ويحمل رتبة مهندس استشاري من نقابة المهندسين الأردنيين ورتبة خبير من المعهد العربي لعلوم السلامة، كما نال زمالة برنامج قادة الابتكار من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة وعضوية اتحاد المياه الأمريكي، والمعهد الكيميائي الكندي، وجمعية المهندسين الكنديين، ونقابة المهندسين الأردنيين.

وتولّى الدكتور حسين رئاسة لجنة الاستدامة والبيئة والطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين، كما شغل رئاسة لجنة التأهيل البيئي وعضوية اللجنة الفنية العليا للمياه والطاقة فيها، إلى جانب منصب نائب رئيس جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية المنبثقة عنها.

وفي جامعة البترا يشغل الدكتور نضال حسين حاليا منصب مساعد مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس ومساعد عميد كلية الهندسة، وتولّى سابقًا رئاسة قسم الهندسة المدنية.