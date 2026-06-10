اكتشاف نقوش صخرية تحمل اسم عمر بن الخطاب في السعودية

خبرني - أعلنت هيئة التراث في السعودية اختتام الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة، وهي عملية ميدانية شاملة أسفرت عن توثيق 1774 مكتشفًا أثريًا موزعة على مناطق المسح الثلاث: السويرقية، والمويهية، وحاذة.

وشمل المسح تسجيل 156 موقعًا أثريًا جديدًا، كشفت في مجملها عن عمق التراث التاريخي للمحافظة وتنوعه عبر حقب متعاقبة؛ إذ تتوزع المكتشفات بين 461 نقشًا إسلاميًا، و34 نقشًا ثموديًا، و1259 رسمًا صخريًا، فضلًا عن 11 منشأة حجرية، و3 قصور ومبانٍ أثرية، ودربين تاريخيين من طرق القوافل، و4 آبار. ومن أبرز ما كشف عنه الموسم نقوش صخرية تحمل اسم عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي نُقشت على الصخور، وصمدت أمام عوامل الزمن؛ ما يرفع من القيمة التاريخية للموقع، ويضعه في مصاف المواقع ذات الأهمية الحضارية البالغة.

وتعكس هذه النتائج حجم الحضور الإنساني المتجذر في أرض المهد عبر مختلف العصور، من الحقب ما قبل الإسلامية إلى صدر الإسلام، وتُمثّل إضافة نوعية لمنظومة التوثيق الأثري، الذي تتولاه هيئة التراث في مناطق المملكة.

وتؤكد هيئة التراث استمرارها في تنفيذ برامج المسح والتوثيق الأثري في مختلف مناطق المملكة، انطلاقًا من دورها في حماية التراث الوطني، وإبراز قيمته الثقافية والتاريخية، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى صون الموروث الحضاري، وإثراء المحتوى الثقافي، وترسيخ مكانة المملكة؛ بوصفها موطنًا لإرثٍ إنساني يمتد عبر العصور.