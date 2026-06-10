وفاة الفنان المصري عبدالعزيز مخيون

خبرني - توفي، اليوم، الفنان المصري عبد العزيز مخيون، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، ليرحل أحد أبرز نجوم الفن المصري والعربي، تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي صنعت مكانته في قلوب الجمهور على مدار عقود طويلة.

وشهد خبر وفاة عبد العزيز مخيون حالة من الحزن الواسع داخل الوسط الفني وبين جمهوره ومحبيه.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل نبأ وفاته صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته.

ويُعد عبدالعزيز مخيون واحدًا من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، حيث قدم عشرات الأعمال الناجحة التي تنوعت بين الأدوار التاريخية والاجتماعية والوطنية، واستطاع بموهبته الكبيرة أن يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.