نحو مجتمع آمن في الأردن: مواجهة البلطجة واعمال الاحتيال والنصب والشغب وترسيخ سيادة القانون

تُعدّ الظواهر السلوكية السلبية مثل النصب والاحتيال و البلطجة والزعرنة وفرض الإتاوات والخاوات وأعمال الشغب من التحديات التي لا يمكن لأي مجتمع أن يتجاهلها، لما لها من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار، وانعكاسات خطيرة على الاستثمار والتنمية. وفي السياق الأردني، حيث يُعدّ الاستقرار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فإن استمرار هذه السلوكيات أو توسعها يشكل تهديدًا لمسار التنمية ويضعف الثقة بالمؤسسات ويؤثر على صورة المجتمع داخليًا وخارجيًا.

إن هذه الظواهر لا تُفهم بوصفها حوادث فردية معزولة، بل هي مؤشرات على خلل سلوكي واجتماعي يتطلب معالجة جذرية. فالبلطجة، بما تعنيه من استخدام القوة أو التهديد لفرض النفوذ أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، تقوّض مبدأ العدالة وتخلق شعورًا بعدم الأمان. أما الزعرنة، فهي تعبير عن سلوك فوضوي يخلّ بالنظام العام ويؤدي إلى اضطراب الحياة اليومية، في حين أن الشغب يمثل حالة جماعية من الانفلات قد تتسبب بأضرار للممتلكات وتعطيل للمرافق العامة.

وتنعكس هذه السلوكيات بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، إذ يبحث المستثمر دائمًا عن بيئة مستقرة يسودها القانون والقدرة على التنبؤ. وعندما تتراجع مؤشرات الاستقرار، تتردد رؤوس الأموال في الدخول، وتزداد كلفة التأمين والحماية، وتتأثر حركة الاقتصاد المحلي، ما ينعكس سلبًا على فرص العمل والتنمية الشاملة.

كما أن الأثر الاجتماعي لا يقل خطورة، إذ تؤدي هذه الممارسات إلى تآكل الثقة بين أفراد المجتمع، وارتفاع مستويات القلق، وضعف الإحساس بالأمان في الفضاء العام، وهو ما ينعكس على جودة الحياة والاستقرار الأسري والاجتماعي.

وفي ظل هذه التحديات، فإن معالجتها تتطلب نهجًا شاملًا يقوم على سيادة القانون أولًا، وتطبيقه بعدالة وحزم دون تهاون مع أي شكل من أشكال الاعتداء على الأمن العام أو حقوق المواطنين. غير أن الحزم الأمني وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع دور تربوي وتوعوي يهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية، والانتماء الوطني، واحترام القانون.

كما يقع على عاتق المؤسسات التعليمية والإعلامية مسؤولية كبيرة في بناء وعي مجتمعي يرفض العنف والفوضى، ويعزز ثقافة الحوار واحترام النظام العام. ولا يمكن إغفال دور الأسرة في التنشئة السليمة والمتابعة المستمرة، باعتبارها النواة الأولى في تشكيل سلوك الفرد.

وفي نهاية المطاف ، فإن حماية المجتمع الأردني من هذه الظواهر ليست خيارًا بل ضرورة وطنية لضمان استمرارية الأمن والاستقرار وجذب الاستثمار ودفع عجلة التنمية. وإن ترسيخ سيادة القانون وتطبيقه بعدالة وصرامة هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل آمن ومزدهر، يقوم على احترام الإنسان والنظام العام، ويصون مكتسبات الدولة ويعزز قدرتها على التقدم والازدهار والنماء .