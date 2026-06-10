Xiaomi تستعد لإطلاق واحد من أفضل الهواتف

خبرني - بدأت Xiaomi الترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات وقدرات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستظهر العام الجاري.

حصل هاتف Redmi K100 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومحمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1200/2608) بيكسل، ترددها يصل إلى 185 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 4K.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن والنقل السريع للبيانات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 9000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.