قرار من مستشفى الملك المؤسس بخصوص كأس العالم

خبرني - قرر مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، تأخير بدء الدوام الرسمي في المستشفى إلى الساعة العاشرة صباحاً، لإتاحة الفرصة للعاملين في المستشفى متابعة مباريات المنتخب الوطني وتشجيعه ومؤازرته خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.



وأكد ان القرار يُستثنى منه العاملون بنظام الورديات، والعاملون في قسم الطوارئ، وكل من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك، وفقاً لما يقرره مديرو الدوائر المعنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمستوى المطلوب. ويُطبق هذا القرار في الأيام التالية: الأربعاء الموافق 17/6/2026، الثلاثاء الموافق 23/6/2026، الأحد الموافق 28/6/2026.

وبين ان القرار جاء استناداً إلى قرار رئيس الوزراء جعفر حسان الصادر بتاريخ 31/5/2026.

