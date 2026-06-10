الولايات المتحدة.. الحكم على نجيب الله بالسجن 42 عاما

خبرني - حكم في الولايات المتحدة بالسجن 42 عاما على القائد السابق في حركة "طالبان" نجيب الله بتهم احتجاز الرهائن والإرهاب.

وكان نجيب الله قد أقرّ بذنبه في هذه التهم بتاريخ 25 أبريل 2025.

وجاء في الحكم الصادر يوم الأربعاء: "حُكم على الحاج نجيب الله، البالغ من العمر 50 عاماً، من أفغانستان، بالسجن 42 عاماً، بالإضافة إلى خمس سنوات من الإفراج المشروط، بتهم تتعلق بالإرهاب".

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل، فقد تناولت المحاكمة هجمات شنّها مسلحو طالبان على القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2008-2009، فضلاً عن عمليات اختطاف واحتجاز أشخاص مقابل فدية. وكان من بين الرهائن صحفي يعمل في صحيفة نيويورك تايمز.

وخلال الفترة من 2007 إلى 2009 تقريباً، شغل نجيب الله منصب قائد في حركة طالبان في ولاية ميدان وردك الأفغانية، المتاخمة لكابول. وأسفرت العمليات التي نُفّذت تحت قيادته عن سقوط ضحايا من المواطنين الأمريكيين والسكان المحليين.