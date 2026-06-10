هل يمكن معرفة محتوى النترات من شكل الثمار؟

خبرني - ينصح الخبراء بتقييم المنتجات الغذائية استنادا إلى مجموعة من المعايير، مع التأكيد على أن حتى الفواكه والثمار المفيدة قد تصبح ضارة عند الإفراط في تناولها.

ووفقا لخبراء التغذية وجودة الأغذية، فإن الاعتقاد الشائع بإمكانية تحديد محتوى النترات من خلال لون الثمار أو حجمها أو شكلها ليس دقيقا في كثير من الأحيان. ويؤكد الخبراء أن الطريقة الموثوقة الوحيدة لقياس مستوى النترات تتمثل في التحاليل المخبرية أو استخدام أجهزة متخصصة.

ومع ذلك، توجد بعض المؤشرات التي تستدعي الحذر، مثل الحجم الكبير بشكل غير طبيعي، والقوام المائي، وغياب الرائحة المميزة، وظهور علامات التلف أو العفن أو الطبقة اللزجة أو التعفن. كما قد تكشف بعض العلامات عن ظروف التخزين؛ فمثلا قد يشير اللمعان المفرط لقشرة التفاح إلى خضوعه لمعالجة إضافية، بينما تدل الخضراوات الذابلة والأوراق المصفرة على فقدان النضارة. كذلك قد يكون الخيار ذو القشرة المجعدة والبذور الصلبة متجاوزًا لمرحلة النضج المثلى أو فاسدا.

وينصح الخبراء بشراء الفواكه والخضراوات الموسمية من مصادر موثوقة، مع الحرص على غسلها جيدا حتى وإن بدت طازجة، إضافة إلى إزالة الأجزاء التي قد تتراكم فيها بعض المواد القادمة من التربة.

من جانبها، توصي الدكتورة إيرينا بيساريوفا، خبيرة التغذية، بتناول الثمار الموسمية باعتدال. فثمار الكرز، على سبيل المثال، تحتوي على كميات مرتفعة من السكريات الطبيعية، ما قد يشكل عبئا على الجسم عند الإفراط في تناولها. ولذلك يُنصح البالغون الأصحاء باستهلاك ما بين 300 و400 غرام يوميا، في حين ينبغي على المصابين بداء السكري أو مقاومة الإنسولين تقليل الكمية بشكل ملحوظ. وينطبق الأمر ذاته على الفراولة.

وأضافت أن الإفراط في تناول الفراولة والكرز قد يسبب الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي. كما تنصح الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية بتناول هذه الثمار باعتدال وإدخالها تدريجيا إلى نظامهم الغذائي. ومن الأفضل تناولها بعد الوجبات الرئيسية، وتجنب استهلاكها على معدة فارغة.