(وول ستريت جورنال): لهذه الأسباب غير ترمب رأيه وضرب إيران

خبرني - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تحفظه وأمر بشن الضربة الأخيرة على إيران "ردا على إسقاط مروحية أمريكية"، وذلك بناء على توصية ومعلومات جديدة.

فقد ذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب لم يكن مقتنعا في البداية بضرورة الرد العسكري على الحادث، حيث كان يصفه بأنه "ليس صفقة كبيرة" ويؤكد أن الطيارين لم يصابا بجروح خطيرة.

ولكنه غير رأيه بشكل حاسم بعد إحاطة عقدت في البيت الأبيض، قدم خلالها وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين معلومات محدثة ومهمة، حيث أوصى الاثنان باتخاذ إجراء عسكري مباشر.

وقد زود هيغسيث وكاين الرئيس ترامب بتفاصيل استخباراتية جديدة حول دور المسيرة الإيرانية من نوع "شاهد" التي استهدفت المروحية الأمريكية وأسقطتها.

وبناء على هذه التوصيات، أمر ترامب القوات الأمريكية بتنفيذ ثلاث موجات من الغارات الجوية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والمواقع الرادارية الإيرانية القريبة من مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن هذه الضربات جاءت كرد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر، وتم تنفيذها دفاعا عن النفس لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.