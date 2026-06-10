نوع شائع من التوابل يحسن المزاج وجودة النوم لدى النساء

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن مستخلص الزعفران يساعد في تحسين المزاج وجودة النوم لدى النساء ما بين 50 و70 عاما.

شملت الدراسة 86 امرأة من الفئة العمرية المذكورة، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين، مجموعة تلقت 28 ملغ من مستخلص الزعفران يوميا على مدى 12 أسبوعا، ومجموعة حصلت على مكمل غذائي وهمي لنفس المدة.

وأظهرت المشاركات اللواتي تناولن الزعفران انخفاضا أكبر في مؤشرات الاكتئاب وفق مقياس DASS-21 مقارنة باللاتي تناولن المكمل الوهمي، كما أظهرت أكثر من نصف النساء من المجموعة الأولى تحسنا ملحوظا في المزاج، مقارنة بحوالي ربع النساء فقط من المجموعة الثانية.

كما بينت الدراسة أيضا أن تناول الزعفران يساعد أيضا في تقليل التأثير النفسي للمشكلات التي تؤثر على النوم، وفي المقابل لم يلحظ الباحثون أن تناول هذا النوع من التوابل يساعد النساء على تقييم مظهرهن الخارجي أو عمر بشرتهن بشكل أفضل.

ونوه العلماء إلى أن الزعفران لم تظهر له أي آثار جانبية خلال فترة الدراسة، ما يشير إلى إمكانية استخدامه كمكمل غذائي آمن للنساء اللواتي يعانين من تقلبات في المزاج واضطرابات النوم، وقد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين جودة الحياة والحالة النفسية والعاطفية.