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بعد اعتزال دام سنوات.. سيرينا تفتتح مشوار العودة بالفوز

  • 10 حزيران 2026
  • 09:08
بعد اعتزال دام سنوات سيرينا تفتتح مشوار العودة بالفوز

خبرني- استهلت أسطورة التنس سيرينا ويليامز عودتها إلى الملاعب بفوز ثمين في منافسات الزوجي ببطولة لندن التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات لتسجل بداية ناجحة بعد استئناف مسيرتها الرياضية.
وشاركت الأمريكية ويليامز، البالغة من العمر 44 عاما، إلى جانب الكندية فيكتوريا مبوكو، حيث تمكن الثنائي من التغلب على الأمريكية نيكول ميليكار مارتينيز والنيوزيلندية إيرين روتليف بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-2، في الدور الأول من البطولة.
ويمثل اللقاء أول ظهور رسمي لسيرينا منذ مشاركتها الأخيرة في بطولة أمريكا المفتوحة 2022، قبل أن تبتعد عن المنافسات لـ 4 سنوات.

وتعد ويليامز واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ، إذ تحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى "غراند سلام" في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في منافسات الفردي، كما أحرزت أربع ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث في منافسات الزوجي.

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