إعادة تشكيل مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة.. القاسم وتشيخلاكيس وحمدان

خبرني - عقد مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة أول اجتماعاته عقب إعادة تشكيله وفق القرار الصادر عن مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حيث انتخب محمد القاسم رئيسًا للمجلس، ونقولا تشيخلاكيس نائبًا للرئيس، وبهجت حمدان أمينًا للسر.

ويضم المجلس نخبة من أصحاب الأعمال الخبراء والعاملين في مختلف مجالات القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر والإرشاد السياحي والنقل السياحي، إلى جانب المتخصصين في تطوير المجتمعات المحلية والدروب السياحية.

ويُعنى مجلس مهارات قطاع السياحة بتحديد الاحتياجات المهارية للقطاع، والمساهمة في تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في دعم نمو القطاع ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فيه تحت مظلة هيئة الاعتماد وضمان الجودة.