إغلاق عيادة تجميل شهيرة تديرها مسجلة خطر في مصر

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إغلاق واحدة من أشهر عيادات التجميل بمحافظة القليوبية، بعد إلقاء القبض على صاحبتها ومديرتها، التي تبين أنها لا تنتمي إلى مهنة الطب، وانتحلت صفة طبيبة لإدارة منشأة غير مرخصة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أثبتت قيام سيدة بإدارة عيادة تجميل من دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الزبائن.

وأضافت الوزارة أنه عقب استصدار الأذونات القانونية جرى استهداف المتهمة وضبطها، ليتبين أن لديها سوابق ومعلومات جنائية مسجلة.



مستحضرات مجهولة المصدر

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، إلى جانب مشغولات ذهبية ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط غير المشروع.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بالاتهامات المنسوبة إليها، واعترفت بإدارة العيادة من دون ترخيص وانتحال صفة طبيبة، كما أقرت بأن المضبوطات المالية والمشغولات الذهبية من عائدات نشاطها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر المترددين على العيادة خلال الفترة الماضية.