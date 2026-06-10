ضربات جوية جديدة قرب مضيق هرمز بعد التصعيد الأمريكي الإيراني

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بوقوع ضربات جوية جديدة قرب مضيق هرمز.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران الثلاثاء، ردا على إسقاط إيران مروحية أميركية من طراز أباتشي الإثنين، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إنّ القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، وذلك بتوجيه من القائد العام، ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس".

وأضافت "تُعد هذه المهمة ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر".