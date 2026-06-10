إيران تعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أميركية في البحرين

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني ، الأربعاء، شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أميركية في البحرين.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف بعض القواعد الأميركية في المنطقة رداً على الاستهداف الأميركي في جنوبي إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأميركية ألحقت أضرارا ببرج اتصالات في سيريك ودمرت خزاني مياه.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الحرس الثوري يعلن استمرار الاشتباكات محذرا من ردود فعل أكثر صرامة في حال استمرار العمليات الأميركية.

أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران الثلاثاء، ردا على إسقاط إيران مروحية أميركية من طراز أباتشي الإثنين، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إنّ القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، وذلك بتوجيه من القائد العام، ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس".

وأضافت "تُعد هذه المهمة ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر"