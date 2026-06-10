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إيران تهاجم قواعد أميركية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن

  • 10 حزيران 2026
  • 08:12
إيران تهاجم قواعد أميركية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 21 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، شملت الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن.

وأعلنت السلطات البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة أمريكية ردا على هجمات استهدفت مناطق جنوب إيران.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على منصة إكس "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وقال المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر في منشور على منصة إكس إن "الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية".
في السياق ذاته، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية.
رد إيراني

وكان مقر خاتم الأنبياء قد أعلن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات التي تعرض لها.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري أنه نفذ هجوما بطائرات مسيّرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، مضيفا أنه "إذا استمر هذا العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو".

وأعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم بالمسيّرات على قاعدة علي السالم في الكويت.
ونقلت وكالة فارس أن الحرس الثوري شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، معلنا تدمير 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز "إف-35" في القاعدة باستخدام الصواريخ.

كما قال الحرس الثوري إنه دمر 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة.

وشنت الولايات المتحدة، منذ ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، سلسلة ضربات على أهداف إيرانية "دفاعا عن النفس" على خلفية إسقاط مروحية "أباتشي"، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب.

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