بعد إعادة انتخاب بيريز.. بيان مهم من بنفيكا بشأن مصير مورينيو

خبرني - أعلن نادي ⁠بنفيكا البرتغالي ⁠أن ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو، موضحا أن المدرب وافق بالفعل ⁠على تدريب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بنفيكا في بيان "أبدى ريال ⁠مدريد رسميا رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو (17.31 مليون دولار)، وأن المدرب وافق على الانتقال".