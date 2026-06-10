أتلتيكو يرد على عرض ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز مقابل 150 مليون يورو

خبرني - أفاد ريال مدريد يوم الثلاثاء بأنه تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 150 مليون يورو لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من صفوف أتلتيكو مدريد، غير أن النادي الأخير أبدى رفضه القاطع لهذا العرض.

وكان العرض جزءا من وعود حملة ترشح فلورينتينو بيريز لرئاسة ريال مدريد قبل أن يتم إعادة انتخابه الأحد الماضي.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان: "يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس إدارته الذي عقد الثلاثاء، قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد مقابل ضم جوليان ألفاريز إليه".

وأضاف: "وبعد دراسته وتقييمه، أعرب أتلتيكو مدريد عن شكره للعرض المقدم والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، لكنه رفضه، متمسكا بالشرط الجزائي في عقد اللاعب".

ورد نادي أتلتيكو بسخرية على عرض نادي ريال مدريد، إذ قال: "استغلالا للعلاقة الجيدة مع رئيسكم الجديد، دعونا نرى إن كنتم ستتوقفون عن خطف اللاعبين من أكاديميتنا. شكرا جزيلا".

وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى أتلتيكو في صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2030، في صفقة قدرت بـ95 مليون يورو وتتضمن بندا جزائيا ضخما قدره 500 مليون يورو.

ويسعى ريال إلى العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسمين مخيبين جدا للآمال، وقد وعد رئيسه فلورنتينو بيريز بإحداث تغييرات كبيرة في حال إعادة انتخابه لولاية جديدة، وهذا ما حصل الأحد حين تفوق على منافسه إنريكي ريكيلمي.

ووعد بيريز الذي سيبقى رئيسا للنادي الملكي حتى 2030، بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سبق له أن أشرف على الفريق بين عامي 2010 و2013، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي حسمت مسألة ضمه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

ووفق الوعود التي قطعها بيريز خلال حملته الانتخابية، قد ينهي الريال أيضا صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي الدولي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، انفصاله عن مدربه ألفارو أربيلوا، والذي كان قد تولى المهمة خلفا لتشابي ألونسو في يناير الماضي، وتأتي تلك الخطوة تمهيدا لعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على النادي الملكي لولاية ثانية.