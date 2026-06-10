هجوم أميركي على إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والعاصمة الأردنية عمّان، بدء شن ضربات ضد إيران.

وبينت القيادة أن هذه الضربات تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن هذه المهمة تمثل ردًا متناسبًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة ميناء سيريك، مشيرة إلى أن الطبيعة الدقيقة لهذه الأصوات لا تزال غير واضحة.