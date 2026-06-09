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المنتخب النسوي يتغلب على فلسطين وديا

  • 09 حزيران 2026
  • 23:54
المنتخب النسوي يتغلب على فلسطين وديا

خبرني - فاز المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وسجلت ميساء جبارة هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 46، فيما أهدرت مرح أبو تايه فرصة تعزيز النتيجة بعد تصدي حارسة مرمى المنتخب الفلسطيني لركلة جزاء عند الدقيقة 52.

وكان المنتخب الوطني النسوي استهل مبارياته الودية الأخيرة بالفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه المباريات ضمن البرنامج الفني الذي يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبات وتعزيز التحضيرات للمشاركات الرسمية المقبلة.

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