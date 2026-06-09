سلسلة غارات اسرائيلية تودي بحياة 11 لبنانيا وتصيب 44 بجروح

خبرني - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور اليوم الثلاثاء أودت بحياة 8 أشخاص من بينهم سيدة وتسبب بإصابة 35 آخرين من بينهم 3 أطفال و6 سيدات.

وقال بيان للوزارة، إن غارة إسرائيلية اخرى على البص قضاء صور، أودت بحياة 3 أشخاص وجرح 9 آخرين بينهم سيدتان.

من جهته قال مصدر امني لبناني، ان الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة من الغارات استهدفت قرى صريفا، ودير كيفا، ومجدل زون، وياطر، في قضاءي صور وبنت جبيل.

وتترافق الغارات مع قصف مدفعي من عيار 155 ملم لقرى القطاع الغربي في قضاء صور في وقت يواصل الطيران الحربي والمسير التحليق في الأجواء.