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ترمب يتراجع: إسقاط المروحية ليس أمرًا جللًا والطيار بخير

  • 09 حزيران 2026
  • 23:33
ترمب يتراجع إسقاط المروحية ليس أمرًا جللًا والطيار بخير

خبرني - تراجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن نيته الرد على ما وصفه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإسقاط إيراني لطائرة أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال ترمب في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال إنّ الحادث تبين أنه لم يكن أمرًا جللًا والطيار خرج منه بخير.

وبين أنّ الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوعد ترمب في وقت سابق الثلاثاء إيران بعد إسقاط مروحة أمريكية من طراز “أباتشي” أثناء تنفيذها دورية فوق مضيق هرمز.

وأكد سابقًا أن الولايات المتحدة سترد على إسقاط المروحية، مشيراً إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها بخير ولم يتعرضا لأي إصابات.

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