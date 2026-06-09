1.3 مليار آيفون لن يتمكن من تشغيل ميزات Siri AI المتقدمة مما سيحد من تبنيها

خبرني - قال بنك مورغان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إن النسخة المُحدثة من مساعد أبل الصوتي "Siri AI"، التي كشفت عنها الشركة حديثًا، ستكون محدودة الاستخدام لدى شريحة كبيرة من مستخدمي أجهزة أبل، نظرًا لافتقار أجهزة آيفون القديمة إلى الإمكانيات اللازمة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأضاف البنك أن أكثر من 850 مليون جهاز آيفون غير قادر على تشغيل استفسارات "Apple Intelligence" الأساسية، وأن أكثر من 1.3 مليار جهاز آيفون لا يمكنها استخدام ميزات "سيري" المتقدمة، بحسب "رويترز".

وكان التحديث الشامل لـ"سيري"، الذي طال انتظاره، محور مؤتمر أبل السنوي العالمي للمطورين يوم الاثنين، حيث راهنت الشركة، وهي أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم، على هذه الميزة لمواكبة منافسيها، مثل "شات جي بي تي" من شركة أوبن إيه آي، و"جيميناي" من "غوغل"، و"كلود" من "أنثروبيك".

وحذر مورغان ستانلي من أن بيع الأجهزة بالاعتماد على قوة البرمجيات يمثل تحديًا، حتى مع كون سهولة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من بين أهم العوامل التي تدفع المستخدمين إلى ترقية هواتفهم الذكية.

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام تشغيل النسخة المتقدمة من "سيري" وأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في بنية الشرائح الإلكترونية وسعة الذاكرة.

وبحسب المذكرة، يحتاج المستخدمون إلى 12 غيغابايت من الذاكرة الموحدة لتشغيل أكثر ميزات "سيري" تقدمًا، نظرًا لحجم عمليات المعالجة التي تنفذ محليًا على الجهاز والتي تتطلبها منظومة "Apple Intelligence".