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الدفاع القطرية: إتاحة الالتحاق بالخدمة الوطنية لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

  • 09 حزيران 2026
  • 22:34
الدفاع القطرية إتاحة الالتحاق بالخدمة الوطنية لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

خبرني - بدأت قطر تتيح الفرصة أمام الراغبين من أبناء القطريات ومواليد البلاد في التقدم للالتحاق بالخدمة الوطنية.

وكشفت وزارة الدفاع القطرية تفاصيل شروط التقديم، إذ اشترطت أن يكون المتقدم من مواليد دولة قطر، فيما لا يقل عمره عن 18 عاماً، بجانب أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

واشترطت البلاد كذلك للراغبين في العمل بالخدمة الوطنية ألا يكون حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد رد اعتبار بذلك، وألا يكون فصل من الخدمة سابقاً، فضلاً عن قدرته أن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز مقابلة القبول بنجاح، وحاصلاً على الإقامة القطرية.

في سياق متصل، أوضحت قطر أن الخدمة الوطنية تمتد إلى خمس سنوات كحد أقصى، كما توفر حافزاً مادياً يصل إلى 7 آلاف ريال شهرياً، إلى جانب منح الملتحقين أسبقية في فرص التجنيد في القوات المسلحة القطرية، وكذلك أسبقية في الحصول على الإقامة الدائمة بعد إكمال مدة الخدمة.

وبينت وزارة الدفاع أن التقديم يتم إلكترونياً عبر الدخول على موقع الوزارة، والضغط على خيار التجنيد، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تشمل صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن جواز السفر ساري المفعول، وصورة عن شهادة الميلاد "لمواليد دولة قطر"، وصورة عن جواز سفر الأم وشهادة الميلاد "لأبناء القطريات".

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