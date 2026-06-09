وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تقدم في المحادثات مع لبنان

خبرني - أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، التي ترعاها أميركا، مؤخراً.

كما أضافت أن "التفاهمات تنص على بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقع بالجنوب، ووقف إطلاق النار من لبنان، وتدريب الجيش اللبناني للسيطرة على مناطق يخرج منها الجيش الإسرائيلي".

وبوقت سابق اليوم، أشار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى أن انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي، في قصر بعبدا، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.