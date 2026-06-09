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ريال مدريد يعلن انفصاله عن مدربه أربيلوا

  • 09 حزيران 2026
  • 22:11
ريال مدريد يعلن انفصاله عن مدربه أربيلوا

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه ألفارو أربيلوا بعد التوصل إلى اتفاق ودي.

وكان أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق والذي درب فريقي الشباب والاحتياط، قد تم تعيينه في يناير خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، وقاد الفريق، بطل أوروبا 15 مرة، إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وكان ألونسو قد رحل بعد خسارة الفريق أمام برشلونة في كأس السوبر الإسبانية، إلا أن أربيلوا واجه صعوبة في إعادة بناء الفريق وسط انقسامات داخلية وتراجع مستواه.

وجاء في بيان النادي: توصل ريال مدريد وألفارو أربيلوا إلى اتفاق لإنهاء فترة تدريبه للفريق الأول.

وقبل الانتخابات الرئاسية التي جربت يوم الأحد، أوضح الرئيس فلورنتينو بيريز نيته تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، وسط تكهنات إعلامية متزايدة حول عودة المدرب السابق إلى ريال مدريد.

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