آلاف المحتجين يقطعون الطريق المؤدي إلى ملعب افتتاح كأس العالم

خبرني - قطع آلاف المتظاهرين الثلاثاء في مكسيكو سيتي شارعاً يؤدي إلى ملعب أستيكا الذي يستضيف الخميس المباراة الافتتاحية لمنافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، بعد أسبوع من تظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأنها "استفزاز".

ووصفت رئيسة المكسيك قرار نقابة المعلمين بالاعتصام قرب منطقة المشجعين المركزية في مكسيكو سيتي بأنه "غير مبرر" و"استفزاز، وكأنهم يقولون: انظروا إلى مدى سوء الوضع في المكسيك.

وكان فيليبيرتو فراوستو، الممثل النقابي لولاية ساكاتيكاس قد صرح سابقاً لوكالة "فرانس برس": يجب إغلاق منطقة المشجعين، لأن قضية مثل قضيتنا يجب أن تكون لها الأولوية، فهي أهم بكثير من هذه الأنواع من الترفيه. بينما قال أحد المحتجين إنه أصيب بمقذوف مجهول، ونقل من المكان فيما كانت الدماء تنزف من إصابة في الرأس.

وفي مكسيكو سيتي، تتكثف الاستعدادات قبل مباراة افتتاح مونديال 2026 الذي تستضيفه المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا والتي ستجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا.