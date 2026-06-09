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موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية 2026 والقنوات الناقلة

  • 09 حزيران 2026
  • 21:43
موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية 2026 والقنوات الناقلة

خبرني - يخوض منتخب العراق مواجهة مهمة عندما يصطدم بمنتخب فنزويلا قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وينافس منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة القوية بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات فرنسا، السنغال، والنرويج.
 
وتقام مباراة العراق وفنزويلا الودية يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو/حزيران 2026.، على استاد "سيت جيك".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 4 فجراً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة، والساعة 5 فجراً بتوقيت أبوظبي. 


أعلنت قناة الرابعة العراقية عن حصولها على حقوق مباراة العراق وفنزويلا الودية عبر شاشتها.

كما تقوم القناة ببث مباراة العراق وفنزويلا عبر موقعها الرسمي لكن بإشتراك. 

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