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صحيفة تشكف: مسيرة" شاهد" الايرانية اسقطت مروحية امريكية

  • 09 حزيران 2026
  • 21:34
صحيفة تشكف مسيرة شاهد الايرانية اسقطت مروحية امريكية

خبرني -  أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد"، هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية التي أعلن عن سقوطها.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستُستأنف من حيث توقفت، بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي ترام بأبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

واضاف" بانه سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم".

قوال ان طيارين كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى.

واضاف"سنرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز".

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