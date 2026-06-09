ريال مدريد يصدر بيانا رسميا عن جوليان ألفاريز

خبرني - أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن تقديمه عرضاً بقيمة 150 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وبذلك تم حل اللغز، والكشف أن هوية اللاعب الذي قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضاً بقيمة 150 مليون يورو لضمه هو جوليان ألفاريز.

وجاء في بيان النادي الملكي: "أعلن نادي ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم، قدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد للحصول على حقوق اللاعب جوليان ألفاريز".

وأضاف: "وبعد دراسة العرض وتقييمه، شكر أتلتيكو مدريد النادي على هذا العرض، الذي جاء في إطار العلاقات الطيبة القائمة بين الناديين، لكنه رفضه مُستنداً إلى بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب"، والذي تشير تقارير إلى أنه يبلغ 500 مليون يورو.

وارتبط اسم نادي برشلونة في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد ما تسبب في غضب إدارة ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وكان فلورنتينو بيريز أعلن في مقابلة تلفزيونية قبل أيام أنه بصدد ضم لاعب من الفئة الأولى أطلق عليه "غالاكتيكوس" للانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2026 مقابل 150 مليون يورو.

يذكر أن جوليان ألفاريز موجود حالياً في معسكر منتخب الأرجنتين في تكساس استعداداً لكأس العالم 2026 التي تنطلق بعد أيام.