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جامعة عمان العربية تهنئ بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

  • 09 حزيران 2026
  • 21:18
جامعة عمان العربية تهنئ بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

خبرني - يتقدم رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وأعضـاء المجلـس ورئيـس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان وأسـرة الجامعـــة بأسمـى آيــــــــات التهــــاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

بمناسـبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً وسنداً لهذا الوطن وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني باليمن والخير والبركات

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