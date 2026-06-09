مسرحية «خيال مريض» بطولة هشام ماجد.. تفاصيل القصة وموعد العرض

خبرني - يواصل الفنان هشام ماجد التحضير لمسرحيته الجديدة «خيال مريض»، حيث يجري حاليًا بروفات مكثفة استعدادًا لانطلاق العروض خلال شهر يوليو/ تموز

يواصل الفنان هشام ماجد التحضير لمسرحيته الجديدة «خيال مريض»، حيث يجري حاليًا بروفات مكثفة استعدادًا لانطلاق العروض خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، على خشبة مسرح أركان بمدينة الشيخ زايد، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبداية الإجازة الصيفية.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي يعتمد على المواقف المتتابعة، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد عبد الوهاب، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

تفاصيل مسرحية «خيال مريض»

المسرحية من تأليف وإخراج محمد محمدي، الذي يقدم رؤية كوميدية تقوم على الإيقاع السريع والمواقف الساخرة، مع معالجة مسرحية جديدة تستهدف الجمهور خلال الموسم الصيفي.

وكان آخر ظهور لهشام ماجد على خشبة المسرح من خلال مسرحية «البقاء للأصيع»، التي شاركه بطولتها الفنان شيكو، وعُرضت في يناير/ كانون الثاني 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض، وتناولت قصة بعثة فضائية مصرية تنطلق في رحلة لاستكشاف كواكب جديدة صالحة للحياة، بعد تراجع موارد الأرض، قبل أن يواجه أفرادها قوانين وعادات مختلفة على الكواكب التي يصلون إليها.

أحدث أعمال هشام ماجد

على الصعيد السينمائي، انتهى هشام ماجد من تصوير فيلمه الجديد «الورشة»، المقرر طرحه خلال موسم صيف 2026، ويشارك في بطولته أكرم حسني، ومصطفى غريب، وآية سماحة، وجميلة عوض، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وخالد الصاوي، ونوران ماجد، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين.

الفيلم من إخراج أحمد النجار، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية، حيث يجد ثلاثة أشخاص أنفسهم متورطين في عملية احتيال كبيرة تتصاعد تداعياتها بشكل متتابع.

نجاح «برشامة» في شباك التذاكر

كان آخر أعمال هشام ماجد السينمائية فيلم «برشامة»، الذي عُرض في دور السينما مؤخرًا وحقق إيرادات بلغت 215 مليون جنيه، ليحتل المركز الثاني ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» الذي سجل 260 مليون جنيه في موسم عيد الأضحى/ نيسان 2024.

وشارك في بطولة «برشامة» كل من ريهام عبدالغفور، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد، وكمال أبورية، وعاكفة عبد الرسول، ووليد فواز، وفاتن سعيد، ومحمد أبوداود، وأحمد محارب، ومحمد السويسي، وهو من إخراج خالد دياب، الذي شارك في كتابة السيناريو مع شيرين دياب وأحمد الزغبي، ومن إنتاج أحمد دسوقي.