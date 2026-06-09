السعودي سادساً.. أكثر الدوريات حضوراً في كأس العالم 2026

خبرني - فرض الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنته على قائمة أكثر الدوريات تمثيلاً للاعبين المشاركين في كأس العالم 2026.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات، بلغ عدد لاعبي الدوري الإنجليزي في المونديال 162 لاعباً، متفوقاً بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وجاء الدوري الألماني في المركز الثاني بـ100 لاعب، بينما احتل الدوري الإسباني المركز الثالث بعدما سجل حضور 80 لاعباً.

وبفارق طفيف، جاء الدوري الفرنسي الذي يضم 78 لاعباً في المركز الرابع، ثم الدوري الإيطالي بـ66 لاعباً.

وعلى الصعيد العربي، جاء الدوري السعودي في المركز السادس عالمياً بـ47 لاعباً، متفوقاً على الدوري الأمريكي 44 لاعباً، والدوري التركي (43 لاعباً).

وضمت القائمة أيضاً دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) بـ36 لاعباً، فيما جاء الدوري الهولندي في المركز العاشر بـ32 لاعباً.