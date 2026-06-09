نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة المدير العام للهيئة البحرية الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

كما يتيح النظام للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال 3 أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح الأربعاء، وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 14 حزيران 2026.