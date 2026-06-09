قبل كأس العالم 2026.. 3 إصلاحات مطلوبة في منتخب تونس

خبرني - يواصل منتخب تونس استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في قارة أمريكا الشمالية (المكسيك، كندا وأمريكا).

ويفتتح منتخب "نسور قرطاج" مشواره في المونديال يوم 15 يونيو/حزيران الجاري بملاقاة السويد، قبل أن يواجه اليابان وهولندا يومي 21 و26 من نفس الشهر على الترتيب.

وكان منتخب تونس انهزم في مباراتيه التحضيريتين تباعاً أمام النمسا (0-1) وبلجيكا (0-5).

لم يقدم عبدالمهيب الشامخ العرض المنتظر خلال المواجهة الودية أمام بلجيكا، ما جعله في مرمى انتقادات الجماهير.

وارتكب حارس مرمى النادي الإفريقي عدة أخطاء في التمركز وقراءة اللعب، بسبب نقص خبراته وعدم تعوده اللعب في المستوى العالي.

وتدفع عدة أطراف للدفع بأيمن دحمان، حارس النادي الصفاقسي، خاصة وأنه تألق خلال النسخة الماضية من المونديال بتلقيه لهدف وحيد في 3 مباريات.



فشل المدرب صبري لموشي في وضع طريقة لعب مناسبة خلال المواجهة الأخيرة أمام بلجيكا بشكل خاص.

وغاب التوازن عن منتخب تونس الذي قبل اللعب بشكل مبالغ فيه، بعد أن فضل مدربه الاعتماد على كتلة منخفضة.

ويتعين على لموشي إيجاد الحلول التكتيكية المناسبة، التي تسمح لـ"نسور قرطاج" بالضغط عالياً وافتكاك الكرة في منطقة متقدمة.

يتعين على صبري لموشي تثبيت التشكيل الأساسي في أسرع وقت، ما سيسمح له بالاشتغال على الجوانب التكتيكية قبل المواجهة أمام السويد.

وكان لموشي قام بتغييرات عدة في التشكيل خلال المباريات التي خاضها مع منتخب تونس، ما انعكس بشكل سلبي على عامل التجانس.

وتؤكد كل المؤشرات أن لموشي سيعول على تشكيلة تتكون في معظمها من اللاعبين الذين واجهوا النمسا، مع إمكانية إحداث تغييرات في مركزي حراسة المرمى والمهاجم المتقدم.